上海第12屆REDSON清涼杯羽球聯誼賽前，選手正奮力熱身練習。圖：吳泓勳攝

高舉球拍奮力扣殺！上海第12屆REDSON清涼杯羽球聯誼賽27日上午正式開打，今年參賽人數迎来255人次、合計26個團體賽的規模，希望達到透過運動健身，讓健康賦予正能量生活的初心宗旨，同時也獲得企業等團體認可，今年獲得包含REDSON、外交官Diplomat等五家品牌贊助，凸顯現代生活中的運動風氣支持力道。

據主辦單位「上海怪怪隊羽毛球俱樂部」（TSC – Shanghai Superb Sports Club）表示，團體前身是從2001年由台商、台幹所發起在上海所成立，目的主要是為了紓解職場壓力及聯絡同鄉情感，伴隨擴大發展之後，也有越來越多人加入，如今更多球友來自大陸各地甚至日本、馬來西亞、新加坡、印尼與歐美。

為更擴大運動健康精神、聯繫同好，因此從2008起舉辦清涼杯國際友誼賽，直到今年正是第12屆賽事，過程中也邀請到更多羽球俱樂部共襄盛舉，包含如上海白金國際，上海電視台，昆山台協，中芯國際，無錫Joy Club等；甚至也對外多方參與大陸其他賽事如Mizuno Cup、紅牛杯。

基於參賽規模逐漸擴大，清涼杯也逐漸獲得更多認可與支持，例如今年就有包含REDSON、外交官Diplomat、中央EMBA校友會、華東區中興大學校友會、TMG上海曼海高施米特化工等支持。REDSON代表也說，這是公司在大陸的第一個贊助的運動賽事，也期待參加運動員發揮高水準、順利完成賽事。

(旺報 )