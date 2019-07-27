Bronze

日前台鉅公司製造化妝品遭驗出致癌石綿，業者聲稱問題產品均銷歐美，不過，食藥署仍針對12款台鉅在台販售粉類化妝品檢驗，「修容大師(City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight)」及「修容大師2」檢驗含有石綿類成分，台南市政府衛生局26日晚間稽查，現場查封385盒產品(340盒修容大師、45盒修容大師2)，命業者7日內提報產品回收計畫，責令業者通知下游通路務必將問題產品下架回收。

據台鉅公司表示，上述2款產品是107年輸入，數量約計457盒，曾於網路平台及所屬觀光工廠販售，108年6月因接獲類似產品有異常事件，已自主陸續下架產品回收，並於7月撤除網路商品頁面。

台南市政府衛生局提醒民眾，購買化粧品要看清產品標示，切勿購買來源不明之產品，切勿任意自國外、網路或其它通路商購買未經查驗的化粧品使用；如發現產品標示不全、甚至使用後產生不良反應，均可至衛生福利部「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」通報。

衛生局指出，石綿(Asbestos)是化粧品禁止使用成分，化粧品及其滑石粉原料，依國際間公認之檢驗方法，不得檢出石綿成分。產品經檢出含禁止使用成分，將涉違反化粧品衛生安全管理法第6條第1項規定，依同法第22條第1項可處新臺幣2萬元以上5百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。且違規產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，製造、輸入業者應即通知販賣業者回收產品。

(中時 )