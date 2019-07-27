偉大的父親節將到來，台中市各區慶祝及表揚活動陸續展開。烏日區公所27日於烏日國小舉辦「108年模範父親表揚暨社區舞蹈表演賽活動」，共19位模範父親接受表揚；副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席，感謝父親們的辛勞，也鼓勵子女以行動表達對父親的愛。
今日活動由烏日幼兒園小朋友帶來的精采表演揭開序幕，向每位辛苦的爸爸表達最深的感謝，接著由令狐副市長、烏日區長陳嘉榮及市議員張家銨頒發「模範父親」獎座，並與受獎人及家屬合影留念，氣氛熱鬧溫馨。
活動也安排「社區舞蹈表演賽」，邀請烏日區13支隊伍參加，每支隊伍在舞蹈設計、服裝造型、表演妝容上皆絞盡腦汁，使出渾身解數展現最精彩的舞蹈表演，將現場氣氛帶至最高潮，藉此祝福所有爸爸「父親節快樂！」
陳嘉榮也向現場民眾說明即日至8月18日「台中購物節」期間，消費累積滿500元即可上網登錄參加抽獎，獎項有千萬豪宅、百萬名車、總統套房等豐富大獎，歡迎所有民眾來台中旅遊消費。
(中時 )
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