台中市雨水下水道總長多達667多公里，因規劃及建置時間久遠，甚至有下水道已超過30、40年高齡。台中市政府水利局針對老舊下水道展開健檢，並全面盤點圖資正確性，爭取中央補助經費1.15億元辦理普查業務；今年預計縱走普查雨水下水道長度約350公里，目前已完成240公里，已掌握缺失約1500項，將爭取經費全面改善。

水利局表示，雨水下水道埋設在地底下，整體結構狀況不易查看，但常有混凝土老舊剝落、龜裂等情況，若位處海邊「感潮帶」，也易因鹽分侵蝕，造成混凝土剝落損壞，目前檢查出需優先改善大約200處；將依據缺失類型、位置、嚴重性等因素進行評估分級，並爭取經費辦理改善。

水利局指出，此次縱走檢查雨水下水道，發現梧棲區大智路二段(四維路與八德路之間)下方的雨水下水道，箱涵頂版有鋼筋外露混凝土剝落情形，因大智路為梧棲區要道之一，兩旁大型飯店、餐廳及銀行林立，需立即辦理修復，避免道路坍塌造成傷害，市府已爭取中央補助1億2,000萬元，目前積極趕辦設計及工程發包，預計今年底開工，並已展開監測，避免修復前發生災害。

水利局長范世億說，雨水下水道縱走普查是基本且必要的工作，從地面上的測量到實際走入下水道內檢查，找出排水瓶頸點，以及其它可能致災因素；不僅可做為後續檢討規劃與維護管理依據，也可藉由這一劑「通血路」的處方籤，改善雨水下水道通水功能，並建置更完整的索引圖資。

(中時 )