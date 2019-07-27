國民黨7月28日即將舉行第20屆第3次全國黨代表大會，並將在大會上通過提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統。據悉，韓國瑜也將發表演說，內容將聚焦在兩岸和經濟議題，並呼應 「國家安全、人民有錢」的口號。

國民黨這次全代會的主軸是「革新團結、重返執政」，並將正式提名韓國瑜代表國民黨參選2020總統。5位前任主席連馬吳朱洪都將出席；總統初選的其他候選人周錫瑋、張亞中也會出席；前立法院長王金平也將以前任副主席身份受邀出席，黨中央也邀請15縣市首長到場參加，但近期有些縣市可能有防汛、防疫的工作要做，因公務無法參加也會有所體諒。

而外界關注焦點，將是韓國瑜被正式提名總統候選人後，在全代會上發表會怎樣的演說？據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜與國政顧問團討論後，演說內容將聚焦在兩岸和經濟，並呼應韓長期以來主張「國家安全、人民有錢」的口號。

(中時電子報)