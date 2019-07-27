肚子餓的時候如果選錯食物，不但可能導致腸胃不適，恐怕還會越吃越胖！醫師表示，有些東西看似無害，但空腹下肚可能刺激胃壁，造成腸胃負擔；有些食物則因為無法持續提供身體能量，反而越吃越餓，無形中吃下更多，一不小心就讓肚子胖了一圈。

肚子餓的時候別亂吃，根據國外醫學網站《Medical Daily》報導，紐約大學朗格尼醫學中心腸胃科醫師Lisa Ganjhu舉出下列共7種不適合空腹時吃的食物，吃了可能肚子痛，還更容易變胖。

1. 辛辣食物

空腹時吃過多的辣味食物，由於胃中沒有其他食物可以和辛辣成分混和，辣味的成分可能刺激胃壁，會提高腸胃不適風險。建議吃辣前可以喝一些牛奶、優格，在胃中形成保護層。

2. 柳橙、薄荷、咖啡因

這些食物看似無害，但其實他們有一個共同點，都會刺激胃胃酸分泌，因此可能導致胃壁不適、發炎，空腹時吃刺激更直接。

3. 藥物

有些藥品可能有嘔吐、噁心等副作用，這類藥物較適合飯後服用，以減腸胃不適、消化不良或潰瘍的風險，並提高身體對藥物的吸收率。

4. 水果

空腹時只吃水果其實不是個好主意，因為水果中的糖分比糖果、餅乾中的糖代謝更慢，而且少量的水果所提供的能量無法持久。因此建議，搭配富含蛋白質的食物一起吃，可以延長飽足時間，避免無形中吃下過多糖分。

5. 小包裝點心

有一些標榜只有100卡的小包裝點心，其實是無法抑制飢餓的，像是洋芋片、小餅乾等，這類食物大多是碳水化合物製品，由於消化速度快，無法長時間提供能量，很容易越吃越多，變得更胖。

6. 壽司

壽司大多使用白米並沾醬油食用，但這個組合對抑制飢餓一點幫助也沒有；而且醬油的鈉含量高，容易口渴，大腦會把口渴和飢餓感混淆，容易吃得更多。

7. 酒類

空腹喝酒不但容易醉，另一個壞處是，更容易吃下高熱量、不健康的食物，而且研究顯示，酒精會導致和飽足感相關的瘦素濃度降低。

★中時電子報關心您：喝酒過量有礙健康！

(中時電子報)