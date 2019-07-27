國道通行費欠費超過6.5億元，國庫收入大失血，交通部高速公路局發現某貨運公司竟積欠通行費達122萬元，列為ETC欠費大戶黑名單，透過ETC系統追查車輛動態後，26夜間查扣該公司名下全部車輛，而長期違法偽造使用車輛號牌的行為，也一併移送警方嚴辦。

高公局表示，該貨運公司早已被鎖定，名下特定車號自2018年9月起，疑似一牌多車掛用及懸掛偽變造車牌上路，而特定車號車輛頻繁行駛於高速公路，積欠通行費逾50萬元，公司名下所有車輛累欠通行費合計，則高達122萬元。

高公局邀集宜蘭執行分署、桃園執行分署、基隆監理站及公路警察局等相關單位，成立臨時專案追查小組，透過ETC相關資料分析監控，一舉破獲該公司違法車輛停駐處所，執行官當場諭令查扣該公司4部曳引貨車，偽造車牌的行為同步移送警方偵辦。

高公局指出，平常為追討車輛積欠通行費，除辦理移送強制執行作業外，平時也與公警及監理單位成立「車牌異常查調取締」作業小組，透過ETC系統分析，加強查察違法行為。

高公局說，自國道全面實施計程電子收費以來，陸續發現部分車輛號牌有故意遮蔽、未懸掛、偽造及變造等違法行為，高公局已聯合相關機關，鎖定違法並滯欠費車輛進行專案查扣行動，一旦確實查獲，除追繳通行欠費外，涉有刑事之當事人，亦將面臨司法制裁，呼籲用路人應正確懸掛車牌，並依規定繳交通行費，切勿心存僥倖及以身試法。

(中時 )