閃燈路口到底誰應先行？台中市北區健行路與益華街口清晨5：54分發生自小客、公車相撞車禍，自小客駕駛和乘客輕傷送醫，經酒測兩造酒測值均為零，警方調查發現該路口，一為閃紅燈燈號，一為閃黃燈燈號，依道路交通規則支線行駛車輛應禮讓幹線行駛車輛，唯車禍原因仍待進一步釐清。

27日清晨近6點，23歲楊姓男子駕駛小客車搭載16歲林姓乘客由三民路沿益華街往梅亭街方向行駛，在健行路與益華街口與一輛沿健行路往北屯路方向行駛台中客運相撞，兩車碰撞後

，公車再續碰撞停放路邊兩部小客車。

警消獲報到場，先為自小客和公車司機進行酒測，酒測值皆為零，救護人員到場也將自小客楊姓駕駛及林姓乘客送醫，楊男頸部受傷，林男則為手、腳受傷，幸均無生命危險。

由於現場為閃燈號路口，其中三民路直行路口為閃黃紅燈，而健行路直行路口則為閃黃燈，依交通規則支線道應禮讓幹線道車輛，唯車禍原因仍待釐清。

(中時 )