◎芋頭控必嚐！ 隱身巷弄樸實芋頭冰 濃郁不顯膩

位在東區巷弄內的北門鳳李冰，正好介於捷運站國父紀念館及忠孝復興站之間，古早味芋頭冰吃來滑順又不失芋頭香甜，冰冰涼涼吃來濃郁而不顯膩，是芋頭控必嚐。

◎古制秘糖冰 芋頭愛好者的首選

夏日正是吃冰的好時節，新北市板橋區的「何家古制秘糖冰甜品鋪」主打獨門古法熬煮的蔗糖，研發出多達80幾種冰品，其中，招牌「珍想芋見泥雪花冰」選用頂級台中大甲芋頭製作配料，芋頭、芋泥吃起來香鬆綿密，芋圓Q彈充滿芋頭香，搭配綿密的牛奶雪花冰和粉圓，是芋頭愛好者的首選。

◎這款芋頭牛奶冰 造型好像小雪人

兩球大氣的芋頭冰堆疊，看起來就像是紫色的小雪人般可愛，佳佳冰城的芋頭牛奶冰口感清新甜而不膩，最誇張的是，每一口都吃得到芋頭塊，是創店以來長銷的冰款，更有忠實顧客搬去外地之後，念念不忘，要求店家宅配到家，就是想吃上一口懷舊的滋味。

◎城隍廟前芋仔冰 三代人難忘的冰涼甜蜜滋味

鹿港鎮餓鬼埕城隍廟前的芋仔冰，曾是鹿港在地三代人共同的記憶，歇業多年後，4年前由第3代施炯坤與父親施棟成重新經營，重現芋冰清涼香甜的好滋味。

◎紅瓦厝芋冰城 叭噗車歡樂爆表

沒有光鮮的店面、附近沒有知名景點，這家冰店卻能吸引眾多遊客從台灣各地來吃冰，而且再帶朋友來光顧。位於台南市安定區的「紅瓦厝古早味芋冰城」以賣叭噗起家，現有17款冰品，其中芋頭冰堅持採用大甲芋頭，聞起來有淡淡芋香、吃下去不會太甜太鬆，還咬得到芋頭顆粒，難怪是最受歡迎的口味的前3名。

◎正東山冰屋冷凍芋頭 舊情也綿綿

台東50多年的歷史懷舊冰果室「正東山冰屋」冷凍芋，採用在地的檳榔心芋熬煮，冰品走的是簡約風，只加上少許碎冰，吃得到濃郁的芋香，口感鬆綿但是不會太爛，在琳琅滿目的冰品中，不少老顧客獨鍾這一味。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)