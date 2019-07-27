陳致中臉書。（圖片翻拍自陳致中臉書）

繼喜樂島聯盟成立政黨後，前總統陳水扁昨晚也在群組宣布，為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑！並稱該黨將在8月份成立。對此，陳水扁兒子、現任高雄市議員陳致中持反對態度，強調他將支持民進黨提名的總統及立委人選。

陳水扁籌組政黨風聲不斷，但只見樓梯響不見人下來！昨晚陳水扁終於通過通訊群組，率先公布將籌組政黨一事。陳水扁表示，民主多元。「民主政治就是政黨政治，政黨競爭的政治。2012、2016，阿扁都反對並阻擋周遭好友另組新的政黨。因為當時目標只有一個-全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020，阿扁不再反對，而且樂見新的政黨［一邊一國行動黨］誕生」。

然而，對於陳水扁的舉動，陳致中持反對態度。他並於臉書發文表示，邇來外界迭有組黨的想法倡議，甚或付諸實行，也有相關人士來拜訪交流。他是現任民進黨籍公職，本人支持民進黨提名的總統及立委人選，2020大選至關重要，這很清楚是台灣路線與中國路線的決戰，說白ㄧ點可能是最後一戰，本土力量必須最大整合，實不應兵分多路，雖然黨內仍存在著一座大山需要跨越，那就是如何努力追求各方面整合的極大值！

陳致中認為，他也把這個看法跟家父陳前總統與關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元誠屬珍貴，惟從動機、時機、實質、大環境等面觀之，現階段組黨恐非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。

(中時電子報)