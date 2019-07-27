天王星失去動力，擱淺在航道上。（楊漢聲翻攝）

暑期觀光旺季，台東縣綠島鄉擠滿前來遊玩民眾，但27日上午一艘滿載旅客的天王星噴射客輪在綠島港區突然失去動力，客輪只能擱淺在航道上，船上遊客心急如焚，所幸經另一艘客輪凱旋一號拖拉下才順利出港，綠島南寮漁港進出客輪延誤大約1個小時。

綠島民眾眾李佳諭表示，27日上午10時許天王星號載了200多位旅客，準備前往台東富岡港，未料在南寮漁港港區準備迴旋轉彎時，卻突然失去動力，卡在航道上進退不得，船上的旅客也心急如焚，擔心形成遭到影響。

由於天王星號卡在航道上，後續進入綠島南寮港的客輪無法停泊，只能改在貨船停泊區下船，另外港區內一艘客輪也因此無法出航，所幸在1小時候狀況順利排除。

海巡署綠島安檢所安檢所人員表示，有接獲客輪業者求援，海巡署也立即派員檢視狀況，原本計畫派遣巡防艇支援將客輪拖離航道，但當時因適逢退潮，擔心天王星船底會遭到損壞才作罷。

隨後經業者搶修後，天王星恢復動力，在另一艘客輪凱旋一號的協助下，才順利離開航道上，進出客輪大約延誤1個多小時，但為了顧及旅客安全，天王星號暫時停泊綠島進行檢修，旅客改由凱旋1號將旅客載回富岡港，才結束這場驚魂記。

(中時 )