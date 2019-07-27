一人買33條菸！ 華航認「隨機人員」超量走私菸

總統出訪專機爆發國安人員訂購巨量走私菸風暴，震驚全國。權貴人士不但能買免稅菸，而且想買幾條就幾條；平民老百姓出國只能買一條，平常只能乖乖買一包125（七星）的高價菸。「拔菜總司令」盧朝財用16字表達工人對此事的感想，讓「宅神」朱學恒感嘆：「這才是真正的相對剝奪感」、「難怪我只是個殺豬的」。

「拔菜總司令」盧朝財日前親筆寫下16字：「可憐做工人買煙一百多國安買煙65」，並在臉書貼文說：「抽煙的國人你們不生氣嗎？可憐的做工人，多麼辛苦在太陽下工作賺的又不多，買一包香煙上百元，心中有多麼怨恨政府一直漲煙捐，但是沒有辦法只能任人宰割。

現在看到總統出國回來的專機上有600條煙，還有華航倉庫9200條的免稅煙，你們羨慕嗎？你們也想買一包65元的七星嗎？」。

「宅神」朱學恒轉貼這張照片並感慨表示：「我覺得這才是真正的相對剝奪感，而且他做工的字這麼好看是怎樣，難怪我只是個殺豬的」。

這張照片也引發眾多網友共鳴，紛紛留言表示「現今的政府真是讓人失望透頂，根本無法抱持任何期待，唉~」、「董氏基金會跟孫越叔叔會生氣氣啊～他超買而已喔？哇勒，2020幫他們超渡啦！」、「最令人失望的是這所謂的『超量』購買香菸，最高層給人民感覺只是想大事化小 小事化無，感受不到真正的改革魄力」。

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(中時電子報)