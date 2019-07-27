由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，26日起一連4天在台北世貿一館盛大展出，活動中由觀光局舉辦的第二屆台灣呷冰節也於台灣美食展共同開跑，現場展出直徑45公分、重達10公斤的「雅方巨型風車轉轉冰」，爲市售版150倍大，讓民眾大呼驚奇。（鄧博仁攝）

(中時 )