美食節推出巨型冰棒來消暑 12:042019/07/27 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，26日起一連4天在台北世貿一館盛大展出，活動中由觀光局舉辦的第二屆台灣呷冰節也於台灣美食展共同開跑，現場展出直徑45公分、重達10公斤的「雅方巨型風車轉轉冰」，爲市售版150倍大，讓民眾大呼驚奇。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，26日起一連4天在台北世貿一館盛大展出，活動中由觀光局舉辦的第二屆台灣呷冰節也於台灣美食展共同開跑，現場展出直徑45公分、重達10公斤的「雅方巨型風車轉轉冰」，爲市售版150倍大，讓民眾大呼驚奇。（鄧博仁攝） (中時 ) #台灣 #美食展 #世貿 也許您會感興趣 推薦閱讀 美食展買高鐵便當抽車票 還可試吃商務車廂點心 12:212019/07/24 旅遊 台灣美食展登場 高鐵便當限量優惠 12:052019/07/24 財經 台灣美食展7／26開鑼 互動體驗匯氣 21:372019/07/25 財經 台灣美食展 體驗行銷衝人氣 04:102019/07/26 產業．科技 2019台灣美食展開幕 副總統向國際掛3保證 14:062019/07/26 生活 《觀光股》六福虛實並進奏效，美食展首日業績增5成 17:052019/07/26 財經 台灣美食展 國美館以藝術視野呈現飲食文化 17:462019/07/26 生活 2019台灣美食展農業館展現灣農業「食力」 22:522019/07/26 生活 台灣美食展登場 飯店首日業績開紅盤 04:102019/07/27 財經要聞 台灣美食展特搜隱藏版佳餚 04:102019/07/27 時尚消費 玩食熱門新聞 日本百年品牌「東客麵包」首度進駐新竹 - 旅遊 - 中時 越南榮登網美最愛！三天兩夜輕旅行胡志明踩8點這樣玩 - 旅遊 美食節推出巨型冰棒來消暑 - 旅遊 - 中時 《翻爆旺美食》芋頭控的天堂 超人氣口袋名單 - 旅遊 愛情來了！ 八卦山天空步道銀河光雕亮燈超浪漫 - 旅遊 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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