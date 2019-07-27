美方貿易談判代表下周即將赴陸，於上海舉行貿易談判。外界關注新回合談判中是否可能出爐全球市場期待已久的貿易協議，對此美國總統川普悲觀表示，北京恐怕不會在美國明年11月總統大選前簽署協議，恐採取拖延戰術，拖到「比較好對付」的民主黨上台後，才開始玩真的。

根據路透社報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）30日將在上海與中國國務院副總理劉鶴展開會談，為G20大阪「川習會」後，美中首次復談。不過，川普認為北京正在使用拖延戰術，並強調中國大陸就是為了等他輸掉2020年總統大選，並希望民主黨候選人勝選，因此他不認為雙方很快就會達成貿易協議。

川普說，「我認為中國可能會說『讓我們等一下，看看是否有人會出賣美國，看看是否有別人會當選』」，並表示北京領導層可能在想，「或許我們可以應付別的蠢貨或另一個呆板的人」，而不是應付他。

此外，白宮經濟顧問庫德洛也對美中達成貿易協議表示「不抱期待」，但希望此輪談判上，雙方重置談判回到5月初美中破局前的進度，也希望美方能減少貿易障礙，以及中國大陸多購買美國農產品。

川普擔任總統期間一直對中國大陸貿易行為採取強硬態度，並對價值數千億美元的中國輸美商品加徵關稅，還揚言若沒有取得進展，將再對3250億美元中國大陸貨加徵關稅。中國大陸也對美國產品徵收關稅，美中雙方陷入貿易戰，進而擾亂全球供應鏈並震盪金融市場。

雖然川普聲稱美國持續從中國獲得數以十億計美元關稅，並堅稱這些關稅對美國財庫有利，但事實上，成本會轉嫁美國企業與消費者。

(中時電子報)