黃路梓茵（Lulu）與阿達交往4年，豈料Lulu27日凌晨在臉書發文，「雖然通往大人的這條路真的好難，但我相信彼此經過思考和溝通之後的離開，這都會使我們長成更好的樣子，以後說不定還能以更好的樣子再次相遇。」發文宣布分手，主持搭檔大前輩吳宗憲證實，「有，早就跟我說了，我就安慰她。」

Lulu透過經紀人表示，「謝謝你們的關心。我們分開了，那段時間很開心，不過我想不可能有任何一對情侶不經過磨合，而我們很健康地花了很多時間聊過，達成了協議，很幸運的我們決定變成朋友，不過我們的堅強需要多一點時間培養，畢竟我們工作都會再見到，生活裡也有很多共同的朋友，大家不用尷尬，這是我們自己的事情，只需要給我們一些些時間各自處理一下情緒，很快就好了，我們都還是彼此很重要的好朋友，這個從來沒有改變過。」她強調，「關心和擔心都比不上祝福，我們會好好的，謝謝。」

阿達與LULU交往4年。（取材臉書）

吳宗憲表示，「情感的事情，兩個人的決定外人尊重，如果相愛變成了習慣而又走不到永遠，倒不如回到朋友的位子。」他強調Lulu與阿達之間沒有第三者，就算到現在，還是彼此真心祝福曾經共同擁有的每分每秒。被問到藝人戀情是否擔心見光死，他直言，「藝人談戀愛，公開等於分開。低調在一起，分手也不用麻煩大費周章的公告周知了。」

Lulu證實與阿達4年情斷 吳宗憲：沒有第3者

(中時 )