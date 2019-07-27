2019東勢巷弄美食嘉年華27日在東勢客家文化園區前廣場熱鬧登場，現場集結20家東勢在地店家，展售特色商品及美食小吃，推出千名限量百元園遊券贈送等多項優惠，並結合園區內的東好市集及「台中購物節」活動，邀請民眾共襄盛舉。市府經濟發展局表示，希望藉由活動舉辦吸引更多遊客到東勢走走逛逛，發掘藏於巷弄中的山城美味。

經發局主辦的「東勢巷弄美食嘉年華」今年邁入第3年，包括立委江啟臣、經發局專委陳麗珠、客委會委員林國清、東勢區公所主秘林豪爵、東勢形象商圈理事長吳宏斌、太平樹孝商圈主委陳修華等人均出席共襄盛舉。

活動現場除有蛋包雞食品行、廣億無毒農業、東香咖啡、橄欖樹手作麵包、華興東勢冰店、DIDI DOMO咖啡、客家人小吃、家鄉包子饅頭、東勢田媽媽品佳小吃部、果然好~安心安全水果等特色店家共襄盛舉，也邀請舞蹈團體、國樂團、海洋魔幻劇團戲劇表演、魔術表演及Live band演唱，吸引絡繹不絕的人潮聚集，氣氛熱鬧。

經發局表示，今年活動由東勢形象商圈邀集在地特色業者一同展售，為吸引更多遊客前來東勢遊玩，特別規劃在地特色美食展售、木作新丁粄DIY體驗及精彩舞台節目等活動；並結合東好市集及「台中購物節」，讓民眾除了感受到東勢在地的客家文化風情，還有機會把43吋電視、任天堂switch、谷關溫泉住宿券等大獎帶回家；憑活動消費證明還可登錄台中購物節APP再抽千萬豪宅、房車、電動機車等大獎。

(中時 )