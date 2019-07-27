兒童醫學部醫師李春銘醫師檢視早產兒成長發展情況。（院方提供）

童綜合醫院副院長許弘毅致贈感謝狀，感謝台灣港務公司合作協助。（院方提供）

兒童發展治療團隊檢視小朋友認知。（院方提供）

童綜合醫院悉心照顧每個孩子的生長，尤其早產兒因為提早離開母體，比足月出生的嬰兒出現更多身體或成長問題，醫護團隊提供全面最適切的服務。為連結早產兒家庭彼此分享養育經驗，童綜合醫院舉辦第2屆「早產兒一童回娘家」活動，並結合台灣早產兒基金會、台中港務分公司、台中市立圖書館、台中市立圖書館梧棲親子館等單位一起為早產兒照護而努力。

活動邀請兒童醫學部醫師、營養師提供免費醫療諮詢，由專業的兒童發展治療團隊進行免費兒童發展篩檢，讓家長們更了解孩子的成長發展。這次報名非常熱烈，共有52名年齡0至5歲的早產兒參與，其中還包含6對雙胞胎，現場洋溢著歡樂氣氛。

現場一開始先進行趣味闖關活動，分成1歲以下的寶寶爬行比賽與1歲以上的親子遊戲，另外結合台中市立圖書館推廣親子閱讀，現場提供0至5歲小朋友辦理借閱證即贈閱讀禮袋，讓家長在忙碌之餘抽空與孩子享受閱讀樂趣。

接著由Show Show劇團進行《大熊撿到三個蛋》的話劇演出，運用有趣的表演形式來將書本中的故事呈現出來，讓親子身歷其境感受閱讀時的快樂；接下來還有歡樂小丑的表演，誇張與逗趣的演出，讓現場大小朋友都笑開懷。

兒童醫學部醫師李春銘表示，很高興並歡迎所有的早產兒家庭再次回到童綜合醫院，現場看到小朋友們活潑的模樣，代表大家都健康的長大了，對此感到無比的欣慰與歡喜；兒童醫學部醫護團隊一直以來都把每個新生兒或病童當成自己的孩子般照顧。

李春銘說，看到寶貝們能夠嶄露笑顏健康出院，這就是對於團隊最大的鼓勵，未來將持續讓孩子們受到最高品質的醫療治療與照護，如同照顧小樹苗般地讓兒童健康茁壯。

副院長許弘毅指出，懷胎10月順利生產是每個媽媽與家人最期待的結果，但偶爾會因為許多因素造成寶寶提早出生，因此早產兒的治療與照護就非常的重要。

許弘毅表示，童綜合醫院早產兒醫護團隊細心地照護每個提早誕生的生命，創院48年來已迎接數千名的早產兒平安長大，未來也將持續努力照顧每個新生命與兒童的健康。

(中時 )