支援南亞死敵印C-17巴F-16 美250億入袋 12:262019/07/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 就在美國總統川普會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）幾天後，五角大廈周五通報國會，決定通過1.25億美元（近40億台幣）的軍售案，提供巴國F-16戰機的技術與後勤支援。 綜合《印度人報》（The Hindu），新德里電視台（NDTV）與法新社27日報導，美方在聲明中說，他們將「持續派美國人員全天候監督（戰機）的最終用途，以保護美國技術」，而這有助美國外交政策與國家安全。 (中時電子報) #美國 #印度 #巴基斯坦 #F-16 #C-17 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》報復！巴基斯坦擊落印度2戰機 俘虜2人 14:432019/02/27 軍事 違規！巴基斯坦F16發射AIM120飛彈 印度秀證據 09:172019/03/01 軍事 影》機密早外洩 難怪巴基斯坦發現印度潛艦 16:522019/03/06 軍事 飆風將入手 印度與巴基斯坦F-16纏鬥誰行 02:302019/03/18 軍事 航母、核潛艇大動員 印度作戰部署封鎖巴基斯坦 10:082019/03/20 軍事 軍事熱門新聞 美不賣F-35拉倒！土要另覓戰機賣家 - 軍事 對應美艦過台海？陸巡邏船今2度駛入日本領海 - 軍事 試偵測日韓F-35 俄提前交運陸第2團S400系統 - 軍事 獨行俠服役30年只是上校？ 美國海軍：有可能 - 軍事 支援南亞死敵印C-17巴F-16 美250億入袋 - 空軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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