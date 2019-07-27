就在美國總統川普會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）幾天後，五角大廈周五通報國會，決定通過1.25億美元（近40億台幣）的軍售案，提供巴國F-16戰機的技術與後勤支援。

綜合《印度人報》（The Hindu），新德里電視台（NDTV）與法新社27日報導，美方在聲明中說，他們將「持續派美國人員全天候監督（戰機）的最終用途，以保護美國技術」，而這有助美國外交政策與國家安全。

(中時電子報)