高雄市民進黨議員康裕成等人今（27）日控訴，十全滯洪池工程延宕，造成719豪雨無法抽水，導致水漫三民區正興里等區域，並至雄檢告發市長韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威廢弛職務釀災罪。對此，高市新聞局反駁，該案是接續前朝工程，若照此邏輯，綠營議員是否也該追溯前市長陳菊、前代理市長許立明的責任？

連日來正興里長沈秀玲痛批，韓市府治水不力，造成里上猶如水都威尼斯，更槓上韓國瑜。康裕成怒批，高雄市在淹水，卻看到小里長在對抗大市長，「這位大市長的態度讓我們覺得非常的噁心、心寒，也很遺憾」。

議員何權峰表示，水利局長李戎威在今年4月24日議會答詢時，及5月28日媒體上，皆表示十全滯洪池將於今年6月完工，即便無法在汛期前完工，但可先滯洪，未料連水閘門也不開，沒達到蓄水功能，造成當地正興里孝順街一帶淹水慘重。

議員邱俊憲也痛批，韓國瑜所領導的高雄市政府在汛期前該整備的基本動作完全沒做，就是因為市長忙著選總統、副市長忙著接班當市長、局長不是不講話就是講錯話，導致可避免的淹水就此發生，根本是人謀不臧、螺絲掉滿地。

今早記者會後，康裕成、何權峰、鄭孟洳、簡煥宗、邱俊憲等民進黨議員前往高雄地方檢察署按鈴申告，建請雄檢調閱0719豪雨災害應變中心之會議資料及全程錄影、十全滯洪池工程進度、閘門開啟與否、相關媒體報導等，並以刑法130條廢弛職務釀災罪，告發高雄市長韓國瑜、副市長李四川及水利局長李戎威。

針對綠議員指控治水不力，水利局總工程司梁錦淵解釋，十全滯洪工程106年9月開工以來，工程日以繼夜進行，但面臨氣候等不可抗拒因素，以及同工區內16戶店鋪工程，及仁雄路次幹管管線標與寶珠溝排水整治工程相繼進場同時問題，造成數次延後工期，水利局將加快速度，期望今年9月底完工。

綠議員也質疑為何不先開啟滯洪池閘門？梁錦淵指出，為保護工地施工安全，以及底部機具器材、電力設備，需要兩到三天的準備期間，如果當時讓水進來的話就會破壞。目前已要求承包商1周內儘速完成滯洪池底部工項後，遷離及滯洪後可能造成危害的設備，29日中午前將入流工封牆拆除。

針對高雄市議員質疑十全滯洪池工程延宕一事，高雄市政府也發出聲明表示，綠營議員刻意張冠李戴錯置市長行程，市長在防災會議三級開設時當然不在台北，用說謊的方式刻意抹黑，為了政黨利益作秀，高雄市民應予以譴責。

高市府指出，十全滯洪池與寶珠溝沿線積水改善工程今年來加緊趕工，施工單位亦完成汛期相關防護，但719暴雨超過系統承載量才是導致淹水主因，切勿以政治因素干擾工程專業。

(中時 )