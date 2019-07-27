時代力量立委黃國昌揭發國安局特勤走私菸案，引發不分綠營支持者不滿，認為黃是被國民黨利用扯民進黨後腿，對此，時力黨主席邱顯智今受訪時力挺黃國昌，邱顯智說，走私菸是弊案，時力作為在野黨應該查清楚，還原事情真相；至於傳聞黃國昌將轉任不分區，邱顯智表示，不分區問題提名小組會討論處理，需要通盤考量。

黃國昌近期猛打走私菸案，除幾乎天天開記者會爆料，還扮演起調查官角色，積極追蹤調查進度，但綠營擔憂該案持續延燒恐影響民進黨選情，黃國昌恐淪為國民黨打手，邱顯智今緩頰表示，走私9000多條菸涉案程度很廣泛，這是弊案，時力作為在野黨，認為要還原真相查清楚，如果累積很久的問題，透過這次事件，蔡總統也很果斷處理國安局問題，可以讓台灣更進步，本來就是我們堅持做對的事情。

近期傳出時力為讓政黨票極大化，有意讓黃國昌轉任不分區立委，邱顯智說，不分區立委提名小組討論處理，目前尚未討論這塊，後續處理還須溝通及通盤考量。

至於林昶佐、洪慈庸稱約不到黃國昌坐下來聊聊，邱顯智說，作為黨主席會盡最大努力跟黨內公職溝通，不論是林昶佐、徐永明、洪慈庸、黃國昌等人溝通都沒問題，盡全力去異求同。

邱顯智強調，黃國昌跟黨內其他黨員溝通應該沒問題，在團體中本來就會有意見不同，尤其時力是由很多NGO工作者組成的政黨，黨內會有很多意見，我們分享共同價值，沒什麼問題。

(中時 )