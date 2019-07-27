這下子快艇算是得了便宜還賣乖嗎！今年夏天爆冷從湖人手上搶走「可愛」里歐納德的快艇總裁法蘭克，27日公開更多成功招募里歐納德細節，卻沒忘記嘲諷同城對手湖人，「當你被認為是支容易洩密球隊，別人不會喜歡跟你打交道。」

法蘭克這句話的含意很明顯，畢竟當初里歐納德一開始謠傳，將在跳槽湖人或續留暴龍當中二選一，沒想到獲得兩次跟里歐納德見面機會的湖人，竟然莫名其妙傳出魔術強生跟里歐納德之間的對話內容，也讓里歐納德陣營決定跳槽快艇。

法蘭克甚至透露，當7月2日跟里歐納德見面之際，快艇已經知道里歐納德想跟頂級球星當隊友，所以他們列出一個球星名單給里歐納德參考，「當我們介紹到保羅喬治，里歐納德馬上告訴我們，這就是他想要的人，他想跟喬治當隊友。」

快艇也揭曉將於洛杉磯都會區英格爾伍德市興建全新球館計畫，他們預計2024年就可搬離跟湖人共用的史坦普中心，徹底展開屬於他們自己的全新歷史，這座全新場館與周邊設施的建設費用，全都來自私人資金，沒花納稅人一毛錢。

(中時電子報)