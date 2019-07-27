蔡英文總統出訪，爆出隨行國安人員企圖走私上萬條菸，被喻為桃園機場啟用以來，查緝走私難度最高的案件，有媒體報導，調查局及海關組成的專案小組自喻為「私菸屠龍專案」，名嘴謝寒冰反諷，專案名稱就叫「屠龍」，針對的目標是誰不就很明顯了嗎？懷疑報導的自由時報是被盜帳號？

根據《自由時報》報導，這次調查局及海關組成的專案小組，自喻為「私菸屠龍專案」，共出動超過五十人、廿輛車，可說創下紀錄。謝寒冰在臉書發文指出，媒體報導，這次查緝行動，調查局定名為「私菸屠龍專案」，謝寒冰笑「一聽就知道是假新聞！」謝寒冰反諷，超買就超買，哪來的私菸？「屠龍」更是對總統大不敬，調查局人員是有厭世傾向嗎？麻煩請正名「超買特惠專案」。

有網友回應狂笑「屠膿比較正確啦」，有人說應該叫「超極buy專案」、「中元節好兄弟特惠專案」，還有人留言「超買已夠瞎了，還有超賣一說」、「長大才知道大人真的好噁心」、「保護陳菊嗎？」

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(中時電子報)