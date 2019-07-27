黃路梓茵（Lulu）與阿達交往4年，女方27日清晨在臉書發出分手文，隨即透過經紀人表示，「我們分開了，那段時間很開心。我們很健康地花了很多時間聊過，達成了協議，很幸運的我們決定變成朋友。」Lulu師父黃子佼對此透露，「我確實之前就知道了，感情真的是兩個人的事，祝福他們二位。」

黃子佼被問到此事，他直言，「我的看法其實比較理性一點，如果能夠繼續走下去，我相信沒有人會選擇分開，真的不能走下去，那就繼續當個朋友，無論是在私交，或是在工作上面，他們本來就有很多的交集，也留下很多音樂作品，事實上兩個都是對生命很有熱情、對工作非常努力的新生代。」他相信Lulu與阿達在感情的事情上，可以很成熟的來面對。

LULU證實分手阿達。（取材臉書）

不過黃子佼也坦言，「當然比較辛苦的，可能是外界的想像，或是過去累積下來的期望。」但他也強調，「不過感情真的是兩個人的事，朋友也好、家長也好、師父也好，都不太可能百分之百了解兩個人的喜怒哀樂，所以，祝福他們二位。」

Lulu與阿達4年情斷 黃子佼：祝福他們2位

(中時 )