總統專機爆走私菸風暴後，中華航空昨將涉案的資深副總經理羅雅美調任董事長室特別助理、空品處副總經理邱彰信調任總經理室高級專員， 8月1日生效。對此，資深媒體人王尚智表示，吳音寧2.0登場，歡迎「羅雅美」上台。

王尚智在臉書發文表示，華航公佈的專機負責懲處名單，為了力保羅雅美，華航董事長兼總經理的謝世謙，竟把早已下台多時的前董事長何煖軒，乃至更早前被政黨輪替給幹掉的其它總經理、副總經理，全部拉入究責懲處名單中；最妙就妙在，羅雅美、邱彰信兩位「玉女、金童」，謝世謙直接將他們調到他自己麾下，一個擔任董事長室特別助理，一個調總經理室高級專員，以便守護。

他說，謝自以為可隻手遮天、瞞天過海的輕易「杜絕悠悠之口」？殊不知這一切就是完完全全、徹徹底底的「吳音寧模式」呀；當初從蔡英文本人、總統府、行政院、農委會，乃至整個民進黨大大小小、裡裡外外都在一面倒所袒護力挺的吳音寧，反而最終讓吳音寧徹底成為了全台灣農民與基層的「眾矢之的」，還成為去年「韓流崛起、民進黨大敗」最具關鍵影響力的首席人物。

王尚智表示，蔡英文當初遇到羅雅美時驚奇的說：「小美，妳在這裡呀！」羅因此從被空降安插的小主管，迅速連跳三級，到成為華航的資深副總，更一手包辦蔡英文所有的專機出訪任務。羅雅美怎麼會不知道，她的手上怎麼可能會沒有萬條走私香菸的「訂購清單、存倉資料」？

他說，全台灣原本只關切這起「總統專機走私菸案」的的基層民眾，如今實在太好奇了：究竟是誰繼吳音寧之後，擁有那麼驚人的「高層護航魅力」？究竟只是華航高層護航，還是另有總統府高層護航？基層民間也將會無止盡的如同空谷回音，也彷彿子夜鬼魅不斷呢喃的說著:「小美小美，妳在哪裡？......快快出來喔，讓我們仔細看看妳.......」。

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(中時電子報)