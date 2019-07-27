前總統馬英九當年參加座談，引發便當風波。翻攝三立

前總統馬英九當年參加座談，引發便當風波。翻攝三立

馬俊麟、王瞳在八點檔《大時代》飾演情侶，戲外傳曖昧情，馬俊麟老婆梁敏婷當初在臉書發文，直指婚姻被小三介入，馬妻鬧離婚，事發至今近1個月，馬妻日前離家2天求冷靜，回家後，馬俊麟仍極力安撫、修補中，希望老婆給他機會，力求夫妻關係有轉圜空間。

王瞳所屬的87樂團，今天傍晚將在桃園龜山出席反毒宣導活動演出，這是她與傳出分手後、仍像「家人」般的艾成首度同台。與此同時，馬、王、梁各自的支持者連日來掀起筆戰，網友也發現馬妻「便當文」故事和前總統馬英九說過的便當「神巧合」，笑虧剛好都姓馬，2者都引來爭議。

馬俊麟7月初在新戲開鏡上澄清「我處理得不好，讓我太太有誤會」，並表示和太太話已講開，一切回歸平靜。但馬妻23日凌晨發文以3人分1個便當比喻，發現「她」躲在更隱密的地方吃，也吃得挺開心的，並暗指3人曾談判，馬妻說：「愛是成全，祝你們用餐愉快。」

網友氣噗噗留言：「自從前總統馬先生說肚子餓何不吃2個便當後，這是我最感到氣氣氣氣氣與難過的便當說。」時間拉回到7年前，原來當時前總統馬英九到屏東科技大學座談，同學發問：「馬總統，現在一個便當60元吃不飽怎麼辦？」網友寫到馬總統回：「那你有買第2個嗎？」

這段留言當時引發網友熱烈討論和風波，還因此被kuso為「晉惠帝」。當時總統府發言人表示其實是少數媒體引用網路不實傳言，未經查證下的錯誤報導，解釋馬總統當天根本沒有說「為何不吃2個便當」，而是問同學「需要再多吃1個便當，還是就忍著餓了」？經過一番說明才化解外界的誤解。

(中時 )