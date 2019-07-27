黃國書於南平路忠明南路口增設東南區服務處，期望就近聆聽基層的心聲、了解民眾需要、解決鄉親的問題。（陳世宗翻攝）

立委黃國書為擴大及深化基層地方服務，27日在台中南區舉行東南區服務處成立茶會，吸引近千名鄉親前來力挺！黃國書說，他兩屆立委任內在中央成功推動國民體育法、偏鄉教育條例、國家語言發展法等法案三讀通過；地方成功爭取到公舘學府路打通、旱溪排水大康橋整治計畫、74號道路增設旱溪六順橋南入匝道等建設，

立委黃國書東南區服務處成立茶會，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、民進黨台中市黨部主委何明杰，與台中市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、黃守達等人也到場祝賀，現場熱鬧歡騰。

張廖萬堅指出，黃國書是他台中一中高一屆的學長，兩人自民國86年第一次選上市議員後共事多年並在議會分工合作，由他主攻教育、黃國書委員負責文化，共同堅持專業問政。這兩年民進黨因為推動改革開啟了諸多戰場，導致年底選情艱困，希望民眾能繼續給予黃國書連任服務的機會。

立委何欣純接著表示，大里太平區和東南區密不可分，可說是「半日生活圈」，許多建設需要攜手合作，為了造福鄉里，她會和黃國書並肩作戰，共同爭取地方重大建設。

蔡其昌說，黃國書是立院公認教育文化委員會表現第一名的立委，而黃國書為了推動地方發展轉戰交通委員會後，同樣表現亮眼。蔡其昌更開玩笑稱「還好現在已經是副院長，否則若同在交通委員會，表現恐被黃國書比下去。」

黃國書強調，近年來因為東南區人口顯著成長為提升服務量能，減少東南區鄉親的舟車勞頓，決定於南平路忠明南路口增設東南區服務處，期望未來就近聆聽基層的心聲、了解民眾的需要、解決鄉親的問題；未來會持續深耕地方，加速推動舊城翻轉復興，讓台中市民看見中西東南區的進步與改變，也希望大家能給他繼續服務的機會。

(中時 )