私菸案延燒數日，時代力量立委徐永明今再度於臉書表示，私菸案無分黨派立場，人民就是希望總統徹查清楚，貪污腐敗不除，如何大快人心，不要每次遇到弊案就失了準頭，雷聲大雨點小。

徐永明指出，事發至今真相總是無法對焦，現在不應糾結在誰揭露、何時揭露，或是以「超量購買」迴避「走私」問題，而是總統應盡一切所能讓民眾了解真相與過程，並做出最嚴格的懲處，但從兆豐案、慶富案到私菸案，民眾不免質疑到底在包庇誰，以致於總統宣稱要改革，最後卻開槍打到自己！

徐永明表示，走私菸案其中關鍵人物吳宗憲被爆，自己下訂量就高達3500條菸品，這已超乎常人對「超購」、「代購」的想像，若是長年陋習，如此大量走私，不免讓人質疑國安局人員是否與私梟掛勾另成一銷貨系統，轉售免稅菸品牟利？

徐永明痛批，總統府企圖以「超量訂購」，迴避一群因公假私的國安人員利用通關禮遇的走私問題，到底是總統故事只說一半，還是吃了秤砣鐵了心想「指鹿為馬」？總統府危機處理不及格，會拖垮政權。

徐永明強調，國安特勤走私驗若是長年陋習，既然在蔡政府任內被揭發，蔡總統應「逆增上緣」進行改革，民眾要的是大刀闊斧的態度，而不是逞口舌之爭。

(中時 )