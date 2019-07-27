弱勢兒少前往大甲區西岐海邊淨灘，分組撿拾海洋垃圾，還給沙灘潔淨面貌。（王文吉翻攝）

台中市社區文化協進會安排古早味食品DIY等活動。（王文吉翻攝）

弱勢小朋友們體驗製作傳統米食點心。（王文吉翻攝）

照顧弱勢兒少的台中市社區文化協進會，為拓展弱勢兒童視野，26日舉辦「藍海水兵」淨灘活動，近百位大小朋友到大甲區西岐海邊撿拾垃圾，還給沙灘潔淨面貌。協會督導洪采玫指出，這次透過親近海洋的淨灘活動，讓小朋友們建立起建立知水、愛水、惜水、減塑生活的觀念。

近百位學生、家長及同濟會成員來到大甲區西岐里海邊，小朋友們見到一字排開的巨型風力發電機，無不發出驚奇的讚嘆聲，輔導老師們順勢機會教育，向小朋友們介紹了風力發電，乾淨能源的重要性。

隨後小朋友們在葵海農場體驗各種古早味食品DIY等活動，不僅小朋友們興緻高昂，同濟會的成員也童心未汦地跟著玩起來，一時之間時空交錯，歡笑聲此起彼落，彷彿沒有年齡之分。

午後一行人到海邊淨灘，雖然西岐海邊大致上還算乾淨，但仍然有些塑膠、樹枝等遊客留下的各種垃圾，在大人們的指導下，小朋友們分工合作，把垃圾裝袋帶走；輔導老師們更提醒小朋友們到任何風景區去遊玩，只要帶走美好的回憶，千萬不要任意留下垃圾。

洪采玫表示，山線的小朋友難得到海邊，根本不知道平時所用的塑膠袋污染海灘的狀況，經過這次的活動，相信小朋友們能夠更加懂得水源的珍貴，而更加珍惜水資源，並且減少使用塑膠用品。

台中市社區文化協進會是照顧弱勢兒少社福團隊，為了拓展弱勢兒童的視野，協會在今年暑假中安排這場淨灘活動，並透過宇揚國際同濟會、洪慈庸立委辦公室及自來水公司的協助才能夠成行。

(中時 )