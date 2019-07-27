墓園惹爭議！ 李佳芬娘家祖墳遭疑濫葬

媒體針對高雄市長韓國瑜夫人李佳芬祖墳窮追猛打，雲林菜農林佳新在臉書po文指出，「終於開始打李佳芬他家的祖墳了。合不合法，該怎麼辦，我是認為就依法處理啦。」

林佳新表示，11個叔伯姑姑一個嫁出去的孫女， 因為一個嫁出去的孫女婿，20年以前的祖墳要被搞到翻過來。作為墳主的佳芬叔伯輩，搞不好覺得整個南部大家都是這樣，到底哪里不可以，而非常的幹。孫女婿選總統的好處沒享受到，雞屎倒是一大堆。

如果罰錢還不夠，依法真的要遷葬，我會建議明哲就搬一搬。反正選總統本來就是抄家滅族，挖你祖墳只是剛好。

林佳新認為，當綠媒對韓市長甚至佳芬姐抄家滅族的時候，應該針對「全台綠營政治人物名嘴農舍總體檢」、「全台綠營政治人物名嘴祖墳總體檢」，讓大家看看綠營政治人物的道德有沒有他們在攻擊韓市長這麼高。

這些資料應該不難調，他們怎麼調韓國瑜李佳芬的，可以依樣畫葫蘆，我相信這些報導出來，絕對讓收視閱讀率破表。

針對媒體報導李佳芬家族祖墳葬在在雲林農田水利會之農田， 雲林農田水利會長林文瑞表示， 李家後代子孫有向農田水利會承租， 第二次租約期限到112年， 農田水利會出租土地的原則 除八大行業以外， 其餘沒有嚴格制 ，也無規定不能做為墳墓使用， 本案也是在殯葬法實施以前所葬。

林文瑞表示，墳墓種在 農田裡的案件， 除了水利會用地，還有國產局、台糖地， 全國要有一個標準， 不宜就個案評論。

李佳芬胞弟、李明哲表示， 祖父在60年代已擔任水利會的小組長， 當時小組長有一無償耕作地「甲頭園」， 祖父 過世後， 父執輩依他的遺願 安葬在他耕作的甲頭園附近。

(中時 )