洋基27日又被紅襪修理一頓，左投派克斯頓(James Paxton)先發4局被打7分，洋基雖不像前役敗得那樣慘，但是先發投手連環爆令人憂心。紅襪繼續演出豪打，貝茲(Mookie Betts)繳出誇張的單場3響炮，終場以10-5擊敗洋基。紅襪兩場狂掃29分，算是報了倫敦兩戰的一箭之仇。

今日賽前洋基總管凱許曼(Brian Cashman)出現在紅襪球場，他拿著手機走來走去，交易大限在即，他每一秒鐘不是在講電話就是在等電話。「除了紅襪，我正全力跟所有球隊談交易。我們已經確定補強目標(先發投手)，就算沒能交易成功，我們也有所準備。」

意思是說凱許曼對先發投手仍有信心，然而派克斯頓今日的表現讓他大失所望。紅襪貝茲3轟5打點，這是大聯盟連續4天有人轟出3響炮，而且3轟全是從派克斯頓手中轟出去。帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)也敲了派克斯頓1轟，這是洋基連續第6場先發投手被打爆(失6分以上)！

派克斯頓被洛磯打7分

沙巴西亞(CC Sabathia)被雙城打7分

哲曼(Domingo German)被雙城打8分

傑哈普(J.A. Happ)被雙城打6分

田中將大被紅襪打12分

派克斯頓被紅襪打7分

洋基和藍鳥投手史卓曼(Marcus Stroman)眉來眼去一陣子了，史卓曼很想來洋基，但是藍鳥指名要托瑞斯(Gleyber Torres)，讓凱許曼明白他可能什麼交易也做不成。「我不會說某些人一定不能賣，但有些出價是比較不實際的。」

凱許曼捨不得放棄現有的好手，若要割他的肉，他寧可不補強。「我們的深度很夠，足以做為最後防線，當然我在截止日之前都不會停止打電話。」凱許曼指望回歸的貝騰塞斯(Dellin Betances)、菜鳥羅艾西加(Jonathan Loaisiga)、塞弗瑞諾(Luis Severino)能夠補上缺口。

(中時電子報)