台中市農業局長蔡精強（右）體驗採收梨果樂趣，每棵梨樹均結實纍纍。（王文吉翻攝）

「2019東勢梨果季Fun鬆響樂趣-梨樹認養慶豐收」活動 27、28日熱鬧舉行，認養梨樹的民眾親自到果園體驗採梨樂趣，還能把自己的梨果分享給親朋好友品嚐。台中市農業局指出，梨樹認養自2011年推出，今年「梨之鄉休閒農業區」果園開放60棵梨樹接受認養，在城市農夫的協助照養下，每棵梨樹已結實纍纍。

活動由果園達人解說採梨及包裝技巧，並分享友善環境的農事經驗。民眾體驗採果樂趣後，享用道地農家餐，並載著鮮甜多汁的梨子回家。包括農業局長蔡精強、觀旅局專委葉慶隆、種苗改良繁殖場副研究員張惠如、市議員冉齡軒、蔡成圭辦公室主任王昌敏等人也一同共襄盛舉。

農業局表示，東勢區具有豐富的休閒農業資源，轄內有經營完善、體制優良的「梨之鄉休閒農業區」及「軟埤坑休閒農業區」，並分別榮獲2018年全國績優休閒農業區的卓越獎及模範獎，還有13家取得許可登記證的休閒農場。

各個休閒農業區與休閒農場除了擁有豐富的自然風光外，也包含東勢風俗民情、文化、生態、產業等，休閒農業的伙伴們希望將各種體驗活動、文化、生態、四季花卉與風景等，透過導覽解說帶給來訪遊客滿滿收穫，廣邀民眾一同認養梨樹、體驗農事酸甘甜。

(中時 )