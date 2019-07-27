土城區公所7樓大樓堂舉辦防疫宣導及衛教課程，宣導清除住家周遭積水容器，共同防治屈公病。（許哲瑗翻攝）

環保局清潔隊執行積水容器清運、孳生源清除、噴藥消毒等作業。（許哲瑗攝）

保局清潔隊執行積水容器清運、孳生源清除、噴藥消毒等作業。（許哲瑗攝）

為了防堵屈公病疫情蔓延，清除病媒蚊孳生源，新北市土城區公所27日舉辦「清除病媒蚊孳生源」活動，邀集各里里長、環保志工、環保局清潔隊、衛生所及土城分局攜手，在各里內執行「巡、倒、清、刷」4步驟，清除戶內外孳生源，加強宣導清除住家周遭積水容器，共同防治屈公病。

區長楊志宏表示，疾管署26日公布第一例本土屈公病確定病例，為防止疫情擴大，土城區公所今日防疫總動員舉辦「清除病媒蚊孳生源」活動，動員市府團隊共同合作，除了在區公所7樓大樓堂有防疫宣導及衛教課程，也由環保局清潔隊執行積水容器清運、孳生源清除、噴藥消毒等作業，衛生所也向民眾宣導衛教觀念。

此外，各里也由里長與環保志工在里內執行「巡、倒、清、刷」4步驟，清除住家周遭積水容器，澈底清除孳生源，衛生所也針對個案住家周邊半徑50公尺的住戶入戶噴消，環保局則負責周邊大安、頂埔、土城、埤塘、員林、員信、員仁、長風等里的戶外噴消作業。

土城區公所表示，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法就是清除孳生源。室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎，都是孳生源清除重點，呼籲民眾動手整理家戶內外環境清除積水容器，澈底清除孳生源，才是防治根本之道。

(中時 )