高雄市長韓國瑜以44.805%支持度，獲黨內民調壓倒性勝利，順利代表國民黨出征2020總統大選。明日（28）全代會將正式提名，韓也將登台發表演說，內容成各界矚目焦點。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示，這場演說不僅重要，更具傳播與歷史意義；不僅要言之有物，還要慷慨激昂、氣勢磅礡，韓必使出看家本領

胡幼偉在臉書發文，直言明日韓國瑜這場「接受黨代表大會提名演說」，從競選行銷傳播的角度而言，是非常重要的一次演講！就美國總統選舉過程而言，最重要的幾次公開演講——宣佈參選演說、接受黨代表大會提名演說、宣佈當選演說、就職演說。

胡幼偉指出：「接受黨代表大會提名演說，是候選人全面展開競選活動的重要起手式。在這場演說中，候選人要提出參選理由、競選主軸、主要政見、描述願景，並呼籲黨內團結及爭取最多選民支持。因為電視和網路都會現場直播，這場演講，必須把握機會，發揮傳播功效。」

不僅如此，胡幼偉強調，由於這場演說將成為歷史文獻，撰稿過程必然集思廣益，經各家與韓國瑜本人整理、修改、消化後才定稿；該如何修辭以增進說服力，更是一大學問。此外，演講能力與氣勢強弱，至關重大，務必鏗鏘有力、令人感動。韓國瑜使出「看家本領」，是可預見的事。

(中時電子報)