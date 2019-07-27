農委會漁業署推廣國人「依旬而食」享用在地優質漁產，今年度以「吃當季、食在地」主軸，推薦民眾依季節採買國產水產品，除了將與國內連鎖超市通路合作行銷以外，每月在台北希望廣場-農夫市集，均有推薦主題漁產展售及促銷活動。

夏季首波活動於今明兩天展開，邀請名廚蔡季芳運用國產石斑魚、金目鱸、文蛤、白蝦等結合當季食蔬，以簡易烹飪方式變化出「海鮮粥底火鍋」與「夏日蔬食蒸魚」二道料理。她表示，炎夏人體容易流失水分及礦物質，加上氣溫悶熱造成食慾降低，更需要有效率的食補，因此夏季飲食應以清淡、易消化為主，而魚肉好消化，利於吸收，富含優質蛋白質等多元營養，是適合夏天享用的食材。

漁業署則說，近期正值石斑、金目鱸等大宗養殖魚種產季，石斑不僅具高蛋白質、低脂肪、低膽固醇，且富含膠原蛋白及肉質Q彈，是華人饗宴中生猛海鮮的代表，政府輔導業者提升養殖及加工技術，以及名廚們協助開發簡易的家庭式料理，讓國人都可在家中輕鬆享用。

漁業署說，為方便消費者選購石斑等當季水產品，除整合優質加工廠及產業團體，辦理公司部門及百大企業團購，並於本月26至29日「2019台灣美食展-台灣農業館」優惠促銷，另自7月起在臺北希望廣場-農夫市集，辦理多場當令特產行銷活動，讓民眾方便採買。

今明兩天在希望廣場的展售活動，漁業署推薦適合夏季食補養生的石斑魚、鱸魚、台灣鯛、虱目魚及文蛤、鬼頭刀、白蝦等當令優質水產品。現場並有安排「國產鮮魚料理廚房」涼拌石斑料理教學、美味石斑魚料理互動DIY、免費試吃，以及多種優質水產品展售。

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