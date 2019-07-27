女子天團S.H.E成員Selina去年爆出失聲危機，最近她接受大陸媒體訪問分享這一年心路歷程，她坦言自己看了耳鼻喉科、心理醫生、唱歌老師、營養師等，想找出原因，因睾固酮代表著企圖心和成就，但Selina的睾固酮卻異常低，令營養師直呼：「妳的睾固酮怎麼可以低成這樣，妳的事業卻是如此的好？」令營養師不可置信。

Selina最近接受《騰訊谷雨》專訪，聊從去年失聲至今生活的變化，她坦言去年過得確實有點糟，聲音出狀況，還要學著自己開公司，為了治療聲音，Selina先去看了心理醫生，對方建議她試著去整理過去10年，也可以好好面對與前夫阿中的關係，兩人便單獨約了見面，彼此向彼此道歉，Selina才感覺「真的就放下了」，現在阿中對她來說「是很舒服、自在、美好的存在」。

Selina說，自己後來也找了發聲老師，對方建議她要接受一個可能，或許沒辦法再像以前那樣唱歌，但可以透過學習新的方式，找到屬於Selina的新的唱歌方法。Selina也說自己為了維持身材，看了營養師兩年多，對方專長透過飲食將身體的賀爾蒙回到原始狀態，身體自然會比較健康，營養師發現Selina的雌激素遠遠大過睾固酮，而睾固酮這個雄性激素在兩性身上都會有，代表著野心和企圖心，跟成就表現也有關係，尤其在藝人身上特別需要。

營養師起初難以置信Selina的睾固酮比例低，卻在事業上如此成功，認為Selina是個特殊例子，屬於偏雌激素人，也就是非常偏女性化的個體，她建議Selina要學會對自己有自信，不要否定或攻擊自己，也提醒Selina要勇敢去作夢期待戀愛，Selina坦言，離婚後有一陣子想到要重新認識一個男生就覺得麻煩，甚至有點「恐男」，聽到這些話後讓她改變了想法，就算談了戀愛也不一定會以結婚為前提，急著擔心後面發生的事，「如果每一個相處的時間都是快樂的，這比較重要」。

(中時電子報)