交通部長林佳龍上午出席電動車廠商活動時，針對特勤人員大量購買免稅菸品案發表看法，認為私菸案就是「走私」，被指立場與總統府的「超買」不一致。交通部稍早澄清，總統蔡英文與林佳龍在態度上並非不一致，從總統府到交通部的態度，都是徹查到底，沒有迴避的可能。

交通部指出，部長稍早受訪時接受媒體提問，是對於該案法律層面的個人看法，既然涉嫌違法私菸，司法單位就應該徹查法律責任，並非媒體解讀的「打臉總統」說法。

(中時 )