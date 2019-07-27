「走私」打臉總統府？交通部急澄清 13:342019/07/27 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍上午接受媒體聯訪。（中時電子報臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍上午出席電動車廠商活動時，針對特勤人員大量購買免稅菸品案發表看法，認為私菸案就是「走私」，被指立場與總統府的「超買」不一致。交通部稍早澄清，總統蔡英文與林佳龍在態度上並非不一致，從總統府到交通部的態度，都是徹查到底，沒有迴避的可能。 交通部指出，部長稍早受訪時接受媒體提問，是對於該案法律層面的個人看法，既然涉嫌違法私菸，司法單位就應該徹查法律責任，並非媒體解讀的「打臉總統」說法。 (中時 ) #交通部 #總統府 #私菸 #私菸 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 華航董座恐下台？交長：證據到哪、責任到哪 14:272019/07/23 政治 華航涉私菸案 董座恐下台？交長：絕不護短 14:332019/07/23 財經 2020台灣燈會 交通部觀光局表已發文回覆 17:112019/07/24 生活 林佳龍喊告 介文汲：透過訴訟恫嚇人民 08:172019/07/26 政治 態度大轉彎！交通部先留謝世謙查真相 20:002019/07/26 生活 私菸案調查局長呂文忠知情 指示截流式搜索 07:262019/07/27 社會 關務署打臉 私菸案就是走私 04:102019/07/27 政治要聞 民進黨派系鬥法 林佳龍奈何不了華航 04:102019/07/27 政治要聞 反中牌菸奄一息 04:102019/07/27 時論廣場 調查局喻私菸屠龍 他曝目標明顯 12:392019/07/27 政治 生活熱門新聞 羅雅美寄生華航11年 四級跳升官際遇太驚人 - 生活 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 與總統不同調！林佳龍：私菸案不是超買是走私 - 生活 瞬間雷雨夭壽大！15縣市大雨特報 - 生活 「走私」打臉總統府？交通部急澄清 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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