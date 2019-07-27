馬來西亞一名幸運的男人，元配在懷孕時因為怕她無聊，替他找閨密排遣寂寞。(圖/達志影像)

男生眼中的夢幻老婆哪裡找？馬來西亞一名幸運的男人，元配在懷孕時因為怕她無聊，替他找閨密排遣寂寞！

31歲孕婦克哈薩蒂兒（Khuzatul Atiqah Abu Seman），懷孕時健康狀況欠佳，老公不僅要照顧她的起居飲食，還必須揹著她上下樓，她不忍心看見對方辛苦的樣子，希望能再替老公尋找第2位妻子，能夠照顧老公，分擔家裡的工作。她最後竟相中自己的好閨密諾法荷娜（Nur Fathonah Abdul Rahim）共侍丈夫，諾法荷娜是單親媽媽，育有2個孩子，她向對方分析一夫二妻的好處，希望能說服對方，不過閨蜜一度沉默猶豫，經過她好幾個月的勸說，也開始動搖，最後終於答應。

諾法荷娜表示與前夫離婚後，生活重心就只剩下孩子，一心只想努力工作，不過她感受到兩人對她真誠的關心，相信3個人生活在一起，能夠彼此幫助、互相扶持，進而答應當老公的第二位妻子，如今3人也過得非常幸福，「這是我人生中的轉捩點，生活確實非常美麗」。「我沒想過會成為一夫多妻家庭的一份子，但老天註定我再婚，並發展成一夫多妻制的家庭，我現在能打開心扉接受。」

(中時電子報)