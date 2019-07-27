去年12月16日新竹海水川溪遭排放不明液體染紅，檢警環立即組成專案小組，經追查為上游一家水泥製品公司的桶槽外洩化學藥劑所致，因含有《水汙法》公告的有害物質「酚類」，造成河川嚴重汙染及生態危害，已涉嫌違反《刑法》第190條之1規定，日前由新竹地檢署依法偵查終結，並將負責人提起公訴。

去年底新竹市環保局接獲民眾陳情，香山區海水川溪溪水被染紅，魚群大量翻肚死亡，環保局調查發現是上游的水泥製品公司的桶槽破損。環保局除第1時間採樣送驗，也依《水汙法》等規定，處罰業者250萬元罰鍰，並報請新竹地檢署檢察官展開偵辦。

新竹地檢署檢察官立即組成檢警環專案小組，由環保、警政、調查機構展開聯合查緝，經歷6個月蒐證追查，發現該水泥製品公司收受不明廢液，經監測結果pH值高達11以上，屬於高鹼性，並含有高濃度有害物質「酚」，嚴重破壞環境生態。地檢署隨即以最嚴格的《刑法》第190條之1將公司負責人提起公訴，負責人將被處以5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千萬元以下罰金。

環保署表示，從事廢棄物清除、處理業務時，應遵循相關環保法令規定，切勿心存僥倖，以身試法，否則將面臨刑責、高額罰鍰或停工停業處分。另依據《廢棄物清理法》規定，事業或民眾委託清理廢棄物時，清除處理機構如未妥善處理，事業或民眾將負連帶清理責任。交付廢棄物給清理機構時，務必確認其合法性。

環保署也呼籲國人共同協助守護家園，如發現有違法清除處理廢棄物、河川汙染及其他環境汙染，立即向環保署或各地環保局提供線索，並可隨時利用環保署公害陳情專線。

(中時 )