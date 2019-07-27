陳彥博紀錄片《出發》從5月31日上映至今已將近2個月，全台票房更在26日突破了1500萬，成為歷年國片紀錄片票房排行第6名，為了感謝觀眾、粉絲的熱情支持與參與，陳彥博和《出發》導演黃茂森、教練潘瑞根和劇組團隊特別舉辦了一場和觀眾見面的感謝放映場，該場全數250多張的票，4小時之內就已全部完售。

現場陳彥博說：「今天還看到這麼多人來真的很感動，《出發》上映以來去了台灣很多地方，能把《出發》帶到全台，把棒子交接出去，是我最想要也是《出發》最代表的精神，再次謝謝每個陪伴這段旅程的你們。」教練潘瑞根說：「套句陳彥博在片中說的話『謝謝當初的我堅持下來了』，陳彥博的爸媽這一路也堅持下來了；導演和他的攝影團隊在拍攝過程中也堅持下來了；觀眾在上映的這兩個月也堅持下來了。這是我第22次看《出發》，但我每次都會帶手帕，因為還是會感動落淚，我們都堅持下來了。」

而導演黃茂森也幽默地接著說：「謝謝我的老婆也堅持下來了，因為我本來根本不認識陳彥博，開始拍他也沒想到會花這麼多的時間和經費，我是為了《出發》能讓人感動才拍的。有時候夢想一開始出現時可能很小，但只要你願意去相信它灌溉它，有一天它就會長大。在這次上映過程，到了台灣的許多地方參加映座談，感受到非常真實的互動，那給我的衝擊非常強烈，最後也感謝陳彥博讓我再次感到年輕。」

《出發》感謝場全場大合照。

雖然電影院線放映接近尾聲，但包場仍持續進行，歡迎有需求的團體、企業，可透過電影粉絲頁或包場電話聯繫。《出發》也預計在下半年，陸續在航空、新媒體、電視頻道等平台播放。

(中時 )