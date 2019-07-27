吉爾吉斯家扶少年在青少年培力計畫成果展演中，帶來傳統舞蹈。（張祈攝）

花蓮家扶達基力文化才藝隊帶來太魯閣族傳統狩獵舞蹈。（張祈攝）

花蓮家扶與家扶吉爾吉斯舉辦為期一個月的青少年培力計畫，今明兩天在文創園區舉辦成果展演。（張祈攝）

花蓮》跨海交流獲啟發 吉爾吉斯家扶少年來台就學要回饋家鄉

張祈／花蓮報導

來自吉爾吉斯的18名家扶少年，月初來到花蓮參加為期一個月的青少年培力計畫，深入當地太魯閣部落文化交流，其中，今年18歲的江昊宇，有了一次台灣環島經驗，就愛上台灣的環境，今年他不只是家扶學員，也是東海大學社工系新鮮人，他說，自己的國家缺乏社工專業科系，要來台灣學習，未來帶回家鄉，服務更多需要幫助的人。

吉爾吉斯是家扶基金為第二個國外直接服務據點，2013年成立BEMS足球隊輔導當地學員，其中今年18歲的江昊宇（Razzak）受家扶輔助5年，2016年來台交流後受到啟發，回國後積極詢問來台升學方式，成績表現優異，通過雅思檢定，今年考取東海大學社工系，9月將展開台灣求學旅程。

江昊宇說，看到家扶社工在家鄉的付出讓他很感動，讓他很嚮往這份工作，但國內大學並沒有專門的社工科系，得知台灣社工系便立訂志向要跨海就學，過去也有足球隊學長透過培植方案來台讀書，未來想帶著社工專業回家鄉，為同樣需要協助的人付出。

目前就讀東海大學企業管理系大二的馬愷樂，去年透過培育計畫來台就讀，也是江昊宇足球隊的學長，中文說得很流利，他說，2016年他們來台灣騎單車環島1個月，一句中文都不會說，很多照片的都是他拿反「加油」牌子，回國後他苦讀中文，現在中文說得比較好，不會再把牌子拿反了。

今年花蓮家扶邀請吉爾吉斯足球隊青年來訪交流，為期一個月的活動與家扶達基力文化才藝隊相處，課程集中在花蓮太魯閣族部落，2國青少年擔任族群代言人，介紹文化特色、民俗風情，超越語言的溝通，花蓮家扶中心主任施政延說，今明兩天學員們在文創園區舉行成果展演，也開班教授手作課程，邀請民眾踴躍來給家扶兒加油打氣。

(中時 )