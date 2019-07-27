環保署即日起至9月16日舉辦「土水詩與景」攝影文學創作比賽，期望民眾透過鏡頭捕捉臺灣土水之美，並結合文字傳達意向，以詩意的生活態度為環境保護注入文藝氣息，串聯民眾對土地的情感，進而推廣土水保護的觀念，一起關注臺灣的土地與水環境。

這次創作比賽分為青少年組及社會組，參賽者除了拍攝臺灣土水景緻外，需輔以100個字以內的新詩或短文說明作品理念、照片意象、或闡述人文與土壤、地下水的情誼。

每個組別分別由攝影及文學專家組成之評審委員選出第1名、第2名、第3名、優選及入選作品，並開放網路票選最高人氣獎，比賽總獎金高達新台幣20萬元。歡迎喜歡創作、熱愛臺灣土地、關心環境議題的民眾踴躍參與，分享生活中的綠水淨土，詳細資訊可參考報名網站。

環保署表示，凡是在108年9月9日之前投稿的參賽者，就有機會參加環保集點抽獎活動獲得綠色消費2.5萬點，推廣綠色消費，將水土環保意識落實在日常生活中，更多抽獎資訊請至「土淨水清系列活動」粉絲專頁。

(中時 )