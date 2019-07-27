吳宗憲買3500條是最大咖？北檢：與事實不符 14:192019/07/27 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局少校吳宗憲（左）凌晨步上囚車。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦國安局私菸案，傳出國安局少校吳宗憲是「團購」最大咖貨主，購買3500條，台北地檢署27日發出正式發出澄清新聞稿表示，媒體報導內容與事實有所出入。 媒體報導，吳宗憲場是最大咖「貨主」，光他一個人就買了近3500條未稅菸，有別其他僅團購40、50條的總統官邸駕駛人員。 北檢表示，媒體報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，與事實有所出入。北檢強調就私菸案件仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。 (中時 ) #北檢 #報導 #媒體 #吳宗憲 #事實 也許您會感興趣 推薦閱讀 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 02:012019/07/23 社會 國安特勤走私 吳宗憲等2國安官員遭聲押 08:412019/07/23 社會 走私菸品涉貪 吳宗憲2官員最重可判無期徒刑 09:022019/07/23 社會 陳宜民曝光簡訊!國安局「吳宗憲」友人喊冤 11:092019/07/23 政治 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 13:272019/07/23 政治 快評》 刷菸神卡問題大 金管會不覺有異嗎？ 21:422019/07/23 財經 蔡正元：吳宗憲真是冤枉啊！ 19:312019/07/24 政治 走私菸是「長官交辦」 他曝幕後藏鏡人 09:312019/07/25 生活 北檢搜永和官邸特勤 府：全程配合 09:342019/07/25 社會 一通電話內容 讓北檢提訊吳宗憲 16:242019/07/26 社會 社會熱門新聞 一人訂3500條私菸!最大咖貨主是他 網怒了 - 社會 「拔菜總司令」16字評私菸 宅神：難怪我是殺豬的！ - 社會 按摩店「做黑的」怎知道？老司機說只需2字 - 社會 北市2小黃相撞 前軍醫局少將副局長一家遇死劫 - 社會 - 中時 炫富名醫gg 代買百萬金條PO網太高調對方拒收恐自己吞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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