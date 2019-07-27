檢調偵辦國安局私菸案，傳出國安局少校吳宗憲是「團購」最大咖貨主，購買3500條，台北地檢署27日發出正式發出澄清新聞稿表示，媒體報導內容與事實有所出入。

媒體報導，吳宗憲場是最大咖「貨主」，光他一個人就買了近3500條未稅菸，有別其他僅團購40、50條的總統官邸駕駛人員。

北檢表示，媒體報導內容與北檢相關案件卷內證據資料未盡相符，與事實有所出入。北檢強調就私菸案件仍在積極清查相關事證中，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。

(中時 )