大學考試分發網路登記志願序，即將於7月28日下午4時30分截止。分發會提醒考生，提早完成填志願，不要拖到最後一刻，避免出錯。

大學考試入學分發委員會（分發會）今日指出，本月24日開放系統至今，有3成考生已完成選填志願。而依照往年經驗，考生都會集中在最後2天填完，分發會提醒考生提早完成，並要預留一些時間檢查，避免出錯。

考生太晚完成志願選填，有許多風險，往年有人撐到最後一刻，因自己的電腦當機、網路斷線，導致遺憾。分發會提醒考生，登記志願須先繳交登記費後才能登記，因今、明兩天是周末，繳費只能用ATM（自動櫃員機）轉帳至28日中午12時前，還沒繳費的考生一定要盡快繳費，預留足夠時間完成登記。

分發會也提醒考生，如果在選填志願發生任何問題，可以馬上致電給分發會（服務專線：06-2362755），有專人提供協助。

依分發會資料顯示，今年共有63校、1874個系組參與招生，加上其它管道回流名額1萬1個後，考試入學分發管道最後總名額為3萬4576個，比去年減少5687個，創歷年新低，推估錄取率可能低於9成。

(旺報 )