高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

國民黨明年總統大選最關鍵的是重返執政，不僅總統要贏，國會更要過半，而明天全代會上，高雄市長韓國瑜將正式被提名為總統候選人，但仍有部分縣市首長因要公無法參加，所謂「魚幫水，水幫魚」恐怕破功。

即便黨內總統初選歷經遊戲規則、黨權爭議等風波，後來也在為期一週民調結果出爐後塵埃落定，足證高雄市長韓國瑜為黨內最強棒。

國民黨重返執政目標明確，現階段最重要的就是團結整合，而明天全代會將正式吹起韓國瑜出征的號角，競選、輔選、助選團隊三箭齊發，一路衝刺到明年1月11日投票當天。

去年九合一選舉，國民黨因韓流席捲全台，打了一場漂亮戰役，為地方包圍中央氣勢增溫不少，這些由選民投票選出的百里侯，象徵民意的化身，如今南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、澎湖縣長賴峰偉因要公請假不出席，未來若要號召底下支持者團結一致支持韓國瑜，難度恐增加。

(中時 )