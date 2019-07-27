特勤走私香菸案，至今爭議仍大，總統府又以「超買」取代「走私」，詮釋這次案件，引發國人反彈；蔡英文總統繼週四首度親上火線說明初步調查狀況，下午三時再度親上火線為走私香菸案，向國人說明。

總統府昨晚為了「超買」還是「走私」發聲明澄清，強調此案由司法單位偵辦，府方自案發始即全力協助偵查，尊重司法獨立，行政權對司法案件無「定調」之可能，總統府更不會逕行定調偵辦中的司法案件。但此說法不被外界接受，交通部長林佳龍一早受訪就直指是「走私」、更被台北市長柯文哲揶揄，「他們在新編國語辭典，走私叫超買，以後貪汙就叫為民服務費用」。

在記者會上，小英先對私菸案表達歉意，再度重申察辦到底的決心。絕不干涉及定調偵查方向，她也告訴危安特勤人員，要記取教訓，有錯必改。小英強調，「我要鄭重跟國人說，對這個案件，政府查辦到底的決心不容被質疑，決心是很堅定的，一定會查辦到底」。

對於為何會用超買一詞，小英解釋，昨天用「超買」這兩個字主要為了尊重司法單位偵辦，「我們也瞭解，這個名詞使用，引發民眾質疑政府對於這一次涉嫌違法私菸的案子有無徹底查辦決心。」

小英並指出，「對於這一類的事件所引發的弊端，這個弊端長期在政府系統裡面沒有被發掘、被改革，做為國家領導人，我要表達歉意」；這個長期的弊端不論發生的時候在哪一個政府時代、歷經多少政府，執政政府要一肩扛起這個責任，一定把它查辦到底、釐清責任，讓是件不再發生。

小英強調，跟社會大眾說清楚，總統不會干預或定調本案的偵查方向或法律適用，這個案件在一發生之後、第一時間，就接受國安局長請辭，也把侍衛長調任，後續也做了懲處，尤其是高階幹部懲處，監督管理確實有缺失，稍早的時候公布懲處的名單 跟結果。另一方面，也要求新任國安局長一個禮拜內必須提出檢討報告，對於司法機關的偵辦，她已經下令所有的政府機關單位或者個人，都必須配合調查。

小英表示，她也要告訴我們國安特勤人員，他們身負國家重任，必須有高度責任感跟榮譽感，這一次事件，他們必須要深刻反省，有錯我們就必須要改，讓社會感受到國安特勤人員盡最大能力保衛國家的決心，希望他們痛定思痛吸取教訓，有錯必改的情況下，能夠用最好的表現贏得社會的信賴。

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(中時 )