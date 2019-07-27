為了拉近創客與創業市場的距離，勞動部勞動力發展署今（27）日於台北文創6樓舉辦「創客創業加速器媒合活動」，以作品分享結合專題研討及開放輕鬆的茶會形式，提供一個讓創客彼此跨域連結，以及與創投、募資、工具及量產領域等市場專家交流與諮詢的場域。

創客創業首要面對「資金來源」與「如何量產」的課題，發展署邀請到酷鳩科技公司創辦人馮振祥，分享他如何從沒有人看好，翻身成功取得募資肯定。還有邁雅設計創辦人史承彥說明，不到1小時即達標募得100萬元又是怎麼辦到的。

台安傑國際天使投資董事合夥人盧相瑞則傳授獲天使投資人青睞，取得創業第一桶金的眉角。思靈客創集科技股份有限公司創辦人彭之榮也現身說法，分享近幾年協助新創團隊與創客開發產品的大小事。

發展署長黃秋桂表示，所屬五個分署有6處各具主題特色的創客基地，支持創客持續自主跨域學習並實踐創新想法，也連結豐富的創業資源，協助創客作品商品化。例如貸款額度提高到200萬元的微型創業鳳凰貸款、最高可貸100萬元的就業保險失業者創業協助，以及創業研習課程、全程創業輔導諮詢等，都是陪伴創客創業的神隊友。

活動現場有來自五分署創客基地及全台各地超過30組的自造團隊，帶來各式各樣創意作品，包含今年4月在募資平台募得近430萬元的桌上型3D真空成型機「FORMART」。打算進行量產，大人小孩都喜愛的「機甲仿生昆蟲天團」。全球獨一無二、全金屬打造的樂器「Redefined」，冷作職類備取國手與電子學專家一同創作，透過Arduino賦予生命的「黑鐵小車」；以及令人會心一笑的脫魯機器「初吻製造機」，就像是一場迷你型的創客嘉年華。

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(中時 )