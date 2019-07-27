Bronze

繼日前台鉅生技中國子公司所生產的City Color修容盤遭爆疑含石棉後，食藥署今再宣布同公司2款輸台產品檢出石棉。石棉為一級致癌物，食藥署已要求業者全面下架，限2周內回收。若有民眾購入相關產品，應立即停用，並洽原通路進行退換貨。

2項問題產品，分別為「修容大師（City Color Contour Palette Contour, Bronze, Highlight），批號1606001／ GM-13336（有效期限2021／06／01）」，及「修容大師 2 （City Color Contour Palette 2 Contour, Bronze, Highlight），批號1606001／ GM-13336（有效期限2021／06／01）」。

食藥署醫粧組副組長王淑芬表示，前述產品2018年開始輸入台灣，至今的進口數為457盒。衛生單位已於現場封存385盒，推估約有72人購買到問題產品。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，石棉不太容易被皮膚吸收，但在使用修容盤的過程，粉末可能被肺部吸入，長期刺激恐有罹患肺癌的風險。化妝品之所以會檢出石棉，可能與使用了含有雜質的滑石粉有關，其作用在於讓粉末更細緻、不沾黏。

黃毓惠表示，目前並無研究顯示吸入多少石棉會致癌，但為安全起見，仍提醒民眾停用問題產品。王淑芬亦提醒民眾，可洽原銷售通路進行退換貨。

王淑芬表示，雖然問題產品為台鉅生技的中國子公司所製造，但台鉅仍需盡到把關的責任，因此本案仍然適用《化粧品衛生安全管理法》。根據該法，檢出石棉者，可處2至500萬元的罰鍰，目前由地方衛生局處理中。

(中時 )