《大政治大爆卦─無色覺醒》私菸案偵辦中 府硬拗超買 帶風向？干預司法？ 14:312019/07/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安私菸案風波持續延燒，總統府避談走私，強調是超買免稅菸，引發譁然。 總統蔡英文日前出訪友邦返國，國安特勤人員吳宗憲卻被發現訂購萬條免稅香菸，甚至計畫利用總統出關車隊，掩護私菸入關，然而總統府昨開記者會竟將此事件說明為「特勤人員利用元首出訪期間，向華航『超買』大量免稅菸品」的案子，引起爭議。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #私菸 #總統府 #總統 #超買 也許您會感興趣 推薦閱讀 外長盼過境日本 前府發言人譏：買日本菸便宜 13:472019/07/24 政治 國安局走私菸案 華航賣免稅菸給總統出訪團還打8折 19:112019/07/24 社會 政治責任呢？ 04:092019/07/25 論壇廣場 總統府死咬超買菸 羅智強嗆：北檢有膽説走私？ 19:032019/07/26 政治 走私還是超買？BBC一張圖告訴你 網友酸爆 00:232019/07/27 政治 總統專機私菸案》萬條菸超買幹話 輿論炸鍋！這就是貪汙 04:102019/07/27 政治要聞 超買卸責 恐有干預司法之嫌 04:102019/07/27 政治要聞 關務署打臉 私菸案就是走私 04:102019/07/27 政治要聞 反中牌菸奄一息 04:102019/07/27 時論廣場 私菸案連環爆 網民：你絕對不會知道的兩件事 04:412019/07/27 政治 政治熱門新聞 走私案重挫小英民調？網：這4字是關鍵 - 政治 私菸案 蔡英文度向人民致歉：坦承「超買」引發質疑 - 政治 - 中時 綠牆角被挖？藍拱林國慶戰陳明文 - 政治 快評》全代會部分百里侯竟不出席 魚幫水水幫魚恐破功 - 政治 - 中時 韓為何8／3桃園行不辦造勢？原因竟是如此 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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