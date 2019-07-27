國安私菸案風波持續延燒，總統府避談走私，強調是超買免稅菸，引發譁然。

總統蔡英文日前出訪友邦返國，國安特勤人員吳宗憲卻被發現訂購萬條免稅香菸，甚至計畫利用總統出關車隊，掩護私菸入關，然而總統府昨開記者會竟將此事件說明為「特勤人員利用元首出訪期間，向華航『超買』大量免稅菸品」的案子，引起爭議。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)