國民黨全代會28在新北市板橋體育館舉行，但地主的新北市長侯友宜卻已表明不出席，對此侯友宜表示，他的行程早已滿檔，恐難抽身參加，況且作好市政獲得市民認同，推出來的候選人才能獲得支持。

侯友宜表示，目前行程看起還都滿檔，他要把市民的建設、關心的議題擺在最優先，只要市民能夠給我們滿滿的支持，我們再去支持候選人才有意義，這是他參加選舉時向市民承諾過，認真努力作事，永遠把市政作為第一優先要務。

他指出，明天看起來行程滿檔，抽身過去的機會比較低，會盡可能試試看，但還是以市政為優先。

外界對此解讀為國民黨不團結？侯友宜表示，國民黨最重要是要勝選、要贏得民心，民眾要的是每一個人扮演積極努力的作事；作出民眾認同的市政工作，只要把這些事情做好，能夠取得民眾的信任，這是最重要的一件事，所以還是要回歸到當時對選民的承諾，認真、踏實的作事情，這是也是他參選第一天到關帝爺面前所說的事情。打拚認真作事情，不要忘了自己的初心，只要作得好選民認同，自然就會支持我們推出來的候選人。

(中時 )