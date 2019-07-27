網友討論。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

京東集團CEO劉強東去年在美捲入涉嫌性侵女大生風波，全案最後以證據不足不起訴，最近美國警方公開了149頁的劉強東案報告，包括雙方及證人的證詞首度見光，女大生的證詞中赤裸地還原了雙方發生性關係當晚，女大生透露自己被對方按著肩膀，接著發生了關係，檢警問她持續了多久，女大生回應：「我不知道，大約兩分鐘」。

據《新浪娛樂》報導，女大生透露當晚劉強東進入她的公寓後便想脫掉她的衣服跟親吻她，女大生抗拒，說自己只希望對方給她一份工作，劉強東則回：「妳可以成為像鄧文迪那樣的女人」，女大生依舊抗拒，劉強東洗澡後，便將女方拉進臥室繼續求歡。

女大生說，自己多次想推開劉強東，但因對方太重失敗，最後她被劉強東抬起雙腿，雙方產生了性行為，女大生說：「他強姦了我，然後他問，那天是否是我的安全期」，「我說，不，我不想懷孕」，最後劉強東射精在床單上，檢警問：「不是說你在註視時間，而是你認為這持續多久了？」，女大生回答約莫兩分鐘，之後她便嘗試將證物床單保留。

而劉強東表示，女大生當時建議她先洗澡，女方還幫他洗了身體，兩人都洗好澡後便接吻、互相觸摸、發生關係，女大生並無反抗，劉強東強調：「非常非常清楚」、「她想和我做愛。」，澄清自己絕無脅迫女方，劉強東的律師表示：「日前警方公佈的證據再次證實從一開始劉強東先生就是無辜的。警方的書面報告與監控錄像都否認了不實報導與廣為流傳的不實傳言，這些證據也與亨內平縣檢察官辦公室不起訴我當事人的決定一致。劉強東先生十分感謝司法部門在調查此案過程中所付出的努力。」

對此，網友討論說：「和一個不認識的女人在一個不熟悉的地方，心裡緊張能做二分鐘就不錯了」、「如果只圖自己爽，好像是這樣」、「看酒店監控一點都不覺得這女的不自願，還挽著手」、「按她的說法，反復強調讓劉冷靜，卻不離開屋子等，是不是有問題」。

(中時電子報)